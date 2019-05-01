За прошлый год количество убийств и случаев насилия против евреев увеличилось. Об этом сообщается в докладе Центра Кантора при Тель-Авивском университете, передает Интерфакс.

"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе.

Также в документе отметили, что число серьезных проявлений насилия против евреев за год выросло на 13% с 342 до 387.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на презентации доклада в Тель-Авивском университете заявил, что "евреи по всему миру все больше ощущают, что ситуация становится критической".

"Антисемитизм больше не ограничивается политическим треугольником, включающим ультралевых, ультраправых и радикальных исламистов. Он стал широко распространенным явлением, зачастую принимаемым гражданским обществом. Он представляет явную опасность не только для евреев, но и для всего общества в целом", - сказал Кантор.

По его словам, "антисемитизм - это общая черта, которая объединяет весь политический спектр экстремистов как элемент политики нетерпимости, которая ставит под угрозу все человечество".

Наибольшее число антисемитских инцидентов произошло в США (более 100 случаев), Великобритании (68), Франции и Германии (по 35 в каждой стране).

Отмечается, что в Восточной Европе количество таких случаев остаётся значительно ниже, чем в Западной на протяжении нескольких лет и продолжает снижаться. Например, в Украине произошло 12 таких инцидентов и лишь несколько в других странах.

В России вообще за прошлый год не зафиксированы антисемитские инциденты с применением насилия, но в исследовании Левада-Центра свидетельствует о том, что отмечается рост отрицательного отношения к иностранцам (особенно цыганам, африканцам, кавказцам, жителям Центральной Азии, китайцам и украинцам), включая евреев, хотя рост и незначительный, отмечается в докладе.

Большая часть случаев антисемитизма в Украине касались непосредственно вандализма и осквернения имущества, а также официальных заявлений политиков и информации в интернете. Указывается, что власти страны продолжают вести политику, прославляющую людей, которые причастны к преступлениям против евреев, в том числе лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеру. При этом в целом в стране в последние годы стали активнее сообщать об антисемитских инцидентах.

Как отметил ученый-исследователь Шмуэль Барнай из Еврейского университета в Иерусалиме, разница в числе выявленных случаев антисемитизма в Украине и в России обусловлена попытками первой повысить уровень прозрачности политики. Он также добавил, что избрание еврея Владимира Зеленского президентом Украины на прошедших в апреле выборах не свидетельствует о снижении уровня антисемитизма. По его словам, в данном случае речь идет о политической ситуации непосредственно в стране.

Основным типом проявлений антисемитизма в мире остаются акты вандализма (216 случаев), угрозы (89), инциденты без применения оружия (55). Количество случаев применения оружия и поджогов сократилось, большинство случаев нападений было совершено на частных лиц и их собственность, говорится в докладе.

Как минимум 138 частных лиц подверглись нападению, был нанесен ущерб 104 объектам частной собственности.

"Это объясняется тем, что частные лица и их имущество защищены хуже, чем синагоги (47 инцидентов) и общинные центры (22). Кладбища и памятники остаются традиционным объектом актов вандализма (76 случаев)", - говорится в документе.

Напомним, в октябре 2018 года 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

Также мы рассказывали, что в США устроили стрельбу в синагоге, погибла женщина и трое ранены. Преступник вдохновлялся расстрелами в Новой Зеландии.