В четверг, 2 мая, погоду в Украине будет определять менее влажная и более теплая воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди, лишь в южных, а ночью и в большинстве западных областей - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°, в Приазовье до +12°; днем +13...+18°, на Закарпатье и в Одесской области до +21°. В Киеве - небольшие дожди; температура воздуха ночью +6...+8°, днем +15...+17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 мая самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке +30,0 градусов по Цельсию в 1934 и 2018 годах, а самая низкая – ночью на отметке 0,6 градусов мороза в 1962 году.

Погода 2 мая Фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 3 мая, ночью по всей Украине - без осадков, днем везде, кроме южной части, небольшой, в западных областях умеренный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10° тепла, на юге до +12°; днем +17...+22°, в западных областях +13...+18°. В Киеве ночью - без осадков, днем небольшие дожди; температура воздуха ночью +8...+10°, днем +18...+20°.

Погода на 3 мая Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в четверг, 2 мая, на Юге Украины значительно потеплеет и прояснится, а циклон Valentin покинет территорию Украины.

Также мы писали, что спасатели предупреждают украинцев о граде, шквальном ветре и полноводье. В Прикарпатье и Карпатах из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности.