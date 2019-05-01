В среду, 1 мая, на стадионе "Камп Ноу" пройдет матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Матчи между "Барселоной" и "Ливерпулем" обещают быть горячими и напряженными. Первый из них состоится в среду, первого мая, в 22:00.

Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". В сети трансляция будет доступна на платформе OLL.TV.

"Барселона" и "Ливерпуль" подошли к полуфиналу без поражений в матчах плей-офф ЛЧ 2018-2019. Каталонский клуб в 1/8 финала прошел "Лион" (0:0, 5:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0, 3:0) в четвертьфинале. Мерсисайдцы же выбили из борьбы сперва "Баварию" (0:0, 3:1), а затем и "Порту" (2:0, 4:1).

В личных встречах команд в еврокубках перевес на счету "Ливерпуля". Испанский клуб выиграл два раза (в обоих случаях на выезде), тогда как английский побеждал трижды, а еще три матча завершились вничью.

Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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