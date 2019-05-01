Целью визита домушников в пасхальные выходные стала квартира семьи ровенского судьи Василия Шарапы, которого недавно избрали судьей Верховного суда и он со всей семьей переехал в Киев.

По данным наших информированных источников, с заявлением о краже обратилась молодая жена судьи, которая пожаловалась, что во вторник из их съемной квартиры в переулке Костя Гордиенко (бывший Чекистов), расположенном рядом с Верховным судом, воры вынесли ее золотые украшения, норковую шубу, компьютерную технику и почти 6 тысяч долларов.

Полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража с проникновением), но воров пока не нашли.

О судье Василие Шарапе известно, что весь его трудовой путь служителя Фемиды прошел в ровенских судах, а в 2016 году он и вовсе вышел в отставку. Однако позже, когда начался конкурс в Верховный суд, он решил попробоваться и успешно прошел конкурсный отбор в Кассационный административный суд Верховного суда. Не помешали избранию даже претензии к нему от Общественного совета добропорядочности.

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