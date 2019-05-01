Из-за выпадения большого количества осадков 1-3 мая в реках Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей ожидается продолжение подъема уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентр.

Отмечается, что в течение суток 1 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,7 м над уровнями по состоянию на утро 1 мая, и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м в пределах русел.

В течение 1-2 мая в р.Прут на участке от Черновцов до государственной границе вода поднимется на 1,3-1,8 м, также в пределах русла.

1-3 мая на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич-Залещики вода поднимется на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий.

"От комплексного действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных объектов. В горах существует угроза схода селевых потоков", - предупреждают в ГСЧС.

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