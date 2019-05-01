Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что если новый президент пойдет на какую-либо значимую уступку России в вопросе урегулирования на востоке Украины, люди очень быстро повернутся против него. Об этом дипломат заявил венгерскому медиа Valasz Online.

- Что, если господин Зеленский решит договориться с Россией о восточных территориях, скажем, отказавшись от некоторых из них?

- Зеленский очень быстро настроит соотечественников против себя, если предложит сделать это. Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого, - заметил Волкер.

По мнению главного дипломата США по Украине, лучший путь к урегулированию конфликта - развитие предложения о направлении на восток миротворческой миссии ООН, а также продолжение проводимых Киевом реформ. "Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", - подытожил Курт Волкер.

По мнению Волкера, у избранного президента Зеленского будет срок, и будет ли он назначен на второй срок, будет зависеть от того, как украинский народ оценит его успехи.

Ранее у Владимира Зеленского заявили, что мир на Донбасс можно вернуть по плану России, но патриотам это не понравится.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук назвал условия, при которых он и его политсила могут оказать поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также "Страна" анализировала, что будет делать Зеленский сразу после победы.