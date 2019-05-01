В пресс-службе победителя президентских выборов Владимира Зеленского отреагировали на публикацию агентства Reuters о том, что Елена Зеленская купила трехкомнатную квартиру в Ливадии в 2013 году по цене, более чем вдвое ниже рыночной. У Зеленского утверждают, что квартира была приобретена по рыночной цене. Об этом сообщает Радіо Свобода.

"Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что из-за незаконной аннексию Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве. Кроме того, там напомнили, что эта квартира была официально задекларирована Зеленским. "Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма Украине. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - абсолютно безосновательна", - говорится в заявлении.

Дом в ЖК "Император". Фото: Novostroy.info

Между тем, Елена Зеленская до сих пор числится как действующий владелец квартиры в украинском реестре недвижимости. Ее квартира была выставлена ​​на продажу в агентстве недвижимости "Причал 82" в апреле по цене 790 668 долларов США, что более чем в четыре раза превышает цену покупки в 2013 году или эквивалент 5 195 долларов США за квадратный метр.

Напомним, жена Зеленского рассказала, как ее муж накричал на Коломойского.

Также мы писали, что жена Зеленского выдала его секрет про отношение к Путину.