В Румынии, район Дражны оказался в эпицентре разрушительного торнадо, который налетел на жилые дома, опрокидывал автомобили с людьми и ломал деревья. Об этом сообщает DIGI24.

Сильный шквалистый ветер и дожди продлятся в регионе до конца суток. Уже известно, что торнадо сильно повредил крыши десятков домов. От стихийного бедствия пострадали минимум четыре человека. Спасатели эвакуировали людей с места ЧП. Кроме того, ураган перевернул пассажирский автобус, в котором находились 40 человек. По данным местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

Румынские метеорологи предупредили граждан о сохранении "желтого" уровня угрозы в регионе, вероятны новые порывы ураганного ветра, проливные дожди и грозы.

Фото: digi24.ro

Как сообщала "Страна", на Техас также обрушились торнадо: восемь человек погибли, десятки пропавших без вести.

В марте торнадо ударил по Алабаме: 22 человека погибли, 10 000 остались без электричества.

Напомним, в Украине последние несколько дней также наблюдались ливни и ветер. Однако синоптики прогнозируют, что 2 мая дожди прекратятся. В это время в Скандинавии циклон Валентин сольется с молодым собратом.