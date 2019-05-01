Владимир Путин подписал новый указ по российскому гражданству для украинцев. Он расширяет круг людей, которые имеют право на упрощенное получение паспорта РФ.

Ранее президент России позволил выдавать гражданство тем, кто получил "паспорта ДНР-ЛНР".

Потом он заявил, что намерен предоставить возможность всем украинцам стать гражданами РФ по упрощенной процедуре. Новый указ Путина всех украинцев не касается, но действительно расширяет категории "льготных" получателей российского гражданства.

"Страна" разбирала суть документа и его политическое значение для Украины.

Кто подпадает под действие указа?

Это, во-первых, те украинцы, которые уже имеют право на временное проживание в РФ или вид на жительство, а также статус беженца.

Во-вторых, жители Донбасса, которые на 7 апреля (для Донецкой области) и 27 апреля (для Луганской области) 2014 года проживали на территориях нынешних "республик". А также их супругам, детям и родителям. Эти граждане обязательно должны быть или участником любой упрощенной программы по получению гражданства РФ, или быть беженцем, или иметь разрешение на временное проживание, или иметь вид на жительство в России.

В-третьих, это крымчане, которые родились на полуострове и жили там, но уехали и на момент аннексии не имели крымской прописки, а также их супругам, детям и родителям.

Как будут выдавать паспорта?

Документ о российском гражданстве будет делаться за три месяца - с момента подачи заявления в Федеральную миграционную службу. Подаваться нужно в отделение ФМС по месту своей регистрации.

Полный перечень необходимых документов и образец заявления приводится в указе Путина.

Также там говорится, что после всех процедур вместе с российским паспортом вернут и украинский. То есть от гражданства Украины отказываться не надо.

Как именно указ упростит получение гражданства?

То есть в целом указ касается тех, кто уже начал оформлять документы на получение так или иначе российского гражданства, либо имеет некий статус в России (разрешение на временное проживание или вид на жительство).

Также упрощение коснется не успевших стать россиянами крымчан.

При этом для дончан и луганчан, а также для тех, кто уже оформил себе статус в России упрощение состоит в том, что они получат гражданство значительно быстрее, чем планировали (то есть через три месяца после принятия у них пакета документов, а при обычной процедуре это заняло бы почти год).

При этом некоторые документы, необходимые для подачи заявления на гражданство, убрали. А именно справку с места работы или справку о доходах. То есть не надо подтверждать источники к существованию в России. Нет в списке документов и отказа от гражданства Украины даже в уведомительном порядке. И важное примечание для всех: ранее заявитель мог просить принимать с собой в гражданство супругов и детей, теперь - и своих родителей тоже.

Скольких людей указ коснется?

В России работает около трех миллионов граждан Украины - такую цифру в прошлом году озвучил министр иностранных дел Павел Климкин.

Правда, конечно, далеко не все из них оформляли вид на жительство или РВП. Большинство работают вахтовым методом, выезжая домой раз в три месяца.

По видам на жительство в России сейчас живе 170 тысяч украинцев. С разрешением на временное проживание - еще 160 тысяч.

При этом на миграционный учет Россия в прошлом году поставила 1 миллион 761 тысячу граждан Украины. Это с учетом тех, кто ездил даже не работать, а по личным делам.

Значение указа Путина

Российская власть продолжает расширять список граждан Украины, которые имеют право на паспорт РФ.

Сначала это были жители неподконтрольных территорий, которые получили "паспорта ДНР/ЛНР". Россияне оценивают потенциальные количество таких соискателей в три с половиной миллиона человек - тех, кто уже получил и еще получит донецкие документы, чтобы обменять их на российские.

Теперь это еще и те украинцы, которые уже уехали в РФ - их, как говорилось выше, порядка трех миллионов. Итого, если брать по максимуму, потенциальный выхлоп указа Путина - 5-6 миллионов новых граждан за несколько лет. Но в ближайшей перспективе, конечно же, гораздо меньше.

Паспортизация поможет этим людям осесть в Российской Федерации и реже появляться в Украине. Это, отметим, наиболее активная и трудоспособная часть населения.

История с гражданством началась накануне украинских президентских выборов - когда стало очевидно, что Порошенко уже скорее всего не станет препервый указ о паспортизации "ДНР/ЛНР" и нефтяные санкции против Украины, что уже привело к росту цен на бензин.

По мнению многих экспертов это не означает, что в Кремле таким образом высказывают недовольство избранию Зе (для России практически любой фаворит гонки был лучше, чем Порошенко). Скорее всего, Москва начинает повышать ставки в игре за Донбасс, показывая, что выбор новому президенту - выполнять или нет политическую часть Минских соглашений - нужно делать быстрее.

При этом пока, на первых этапах, паспортизация украинцев обратима. Это процесс в любом случае не быстрый. И если Донбасс в разумные сроки вернется в Украину на условиях политической части Минских согалшений, то у большей части местного населения не будет необходимости сниматься с места и ехать в РФ.

Если же Зеленский сделает выбор не в пользу выполнения политической части (то есть продолжит линию Порошенко), то Кремль, видимо, пойдет дальше по уже обозначенному пути. Не исключено, что после паспортизации последует признание этих территорий со стороны России (как это произошло с Абхазией и Южной Осетией).

В любом случае через раздачу паспортов Россия стимулирует переезд сотен тысяч, а возможно и миллионов граждан Украины на территорию РФ, где они смогут решить вопрос дефицита рабочей силы и снять необходимость привлечения трудовых мигрантов из стран Средней Азии.