Утром во вторник, 30 апреля на дороге Киев - Одесса произошло ДТП: водитель Mitsubishi влетел в остановку, пострадали пассажиры его авто. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Инцидент произошел около 09:00 на 28 км автодороги Киев-Одесса в направлении столицы. 37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта.

В результате пассажиры травмированы, авто изувечено, а остановка разрушена. Среди травмированных пассажиров, доставленных в лечебное учреждение, был 2-летний ребенок.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Київської області

Напомним, пьяный водитель влетел в стоянку на проспекте Григоренко в Киеве и смял там семь машин.

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