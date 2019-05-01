Сегодня, 1 мая, в Париже произошли столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение.

Первые существенные беспорядки были зафиксированы на бульваре Монпарнас - близ известного кафе "Ротонда". Демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. Полицейские в ответ на это сблизились с хулиганами и заставляют их отступить.

Ранее сообщалось, что власти Франции опасаются серьезных беспорядков во время традиционных демонстраций, организуемых 1 мая профсоюзами.

Напомним, в Киеве ливень сорвал митинг в честь Дня труда.

Также мы писали, как националисты Порошенко пытаются кошмарить политэмигрантов в Вене. Радикалы 30 апреля появились в Вене, чтобы найти дом известного юриста и правозащитника Андрея Портнова и провести под ним акцию протеста.

Как сообщала "Страна", в Одессе Куликово поле 2 мая оцепят по "схеме Саакашвили".