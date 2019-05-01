В среду, 1 мая, в Харькове прошел митинг, посвященный Дню труда, националисты облили его организатора зеленкой. Об этом пишет Мediaport.

Участники акции, посвященной Дню труда, устроили шествие от площади Конституции до площади Благовещенской. В это же время представители националистической организации "Рассвет" пришли туда же с плакатом "Похороны коммунизма" и ритуальными венками.

Обе колонны были отделены друг от друга кордоном правоохранителей. Одни скандировали "Мир! Труд! Май!", вторые - "Украина превыше всего! Смерть врагам!". В сквере на набережной организатора первомайской демонстрации облили зеленкой, он подал заявление в полицию. В остальном мероприятие прошло спокойно. Участники акции возложили цветы к памятнику, националисты оставили венки.

Видео: YouTube/ MediaPort News

Фото: mediaport.ua

Напомним, в Киеве ливень сорвал митинг в честь Дня труда.

Также мы писали, что в МВД назвали предметы, с которыми украинцам нельзя посещать митинги. Среди них есть зеленка.