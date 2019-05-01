Украина планирует поставлять в Турцию 120-мм ствольные управляемые ракеты "Конус", предназначенные для вооружения бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Спецтехноэкспорт" из состава госконцерна "Укроборонпром".

Контракт на поставку "Конусов" 1 мая был подписан между представителями "Спецтехноэкспорта" и турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (МКЕК) в рамках Международной оборонной выставки ИDEF-2019 в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK... Подписание контракта позволило согласовать вопросы стоимости и сроков поставок и другие вопросы реализации. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели", – указали в компании.

Управляемая ствольная ракета "Конус" поражает цель на расстоянии до 5 км и адаптирована под стандартный танковый калибр НАТО – 120 мм. Фото: spetstechnoexport.com

Управляемая ствольная ракета "Конус" разработана государственным предприятием "Государственное опытно-конструкторское бюро "Луч"" и применяется для стрельбы из танковых пушек стандартного калибра НАТО (120 мм). Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Напомним, 8 марта 2019 года директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, подозреваемый в растрате более 55 млн грн, вышел под залог в 1,5 млн грн из Лукьяновского СИЗО.

Ранее "Спецтехноэкспорт" объявило о том, что в Украине создано мощное электромагнитное оружие. Первая партия уже ушла в Индию.

Также "Страна" сообщала, что США могут рассмотреть возможность дальнейших поставок оружия в Украину.