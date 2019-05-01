Британский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного в посольстве Эквадора в Лондоне 11 апреля, к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Об этом пишет "Интерфакс".

Судья Дебора Тейлор, выносившая приговор, отметила, что "трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона". Также она отметила, что Ассанж не сдавался полиции по собственному желанию, поэтому посольство Эквадора было вынуждено было предоставить доступ правоохранителям в здание.

Сообщается, что Ассанж может сократить срок вдвое, если он отбудет его половину без правонарушений.

Отметим, что в 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Основатель WikiLeaks, который находился под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 году Швеция прекратила расследование дела Ассанжа, но Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.

Напомним, после ареста 11 апреля американский Минюст обвинил учредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он сговорился с аналитиком разведки США Мэннинг, чтобы взломать секретный правительственный компьютер.

Также стало известно, что Министерство юстиции США пытается завести дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, который предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни.