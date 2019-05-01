Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, что Николас Мадуро был готов бежать из страны в Кубу утром 1 мая, а "его самолет стоял в аэропорту, но русские дали понять, что он должен остаться". Сам президент Венесуэлы эту информацию всячески отрицает.

Госсекретарь Помпео также заявил, что он не может раскрыть, как США получили эту информацию, но что Вашингтон говорил с "десятками и десятками людей на местах". В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Помпео "фейком в рамках информационной войны". "Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны", - сказала российский дипломат.

Ранее 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Мадуро и назвал происходящее "финальной фазой операции "Свобода". Для подавления путча силовики применили слезоточивый газ, митингующих разгоняла военная техника.

Напомним, изначально ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро.