Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, а также проживающим за границей, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным, супругам и родителям.

Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму, и покинувшие полуостров до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке также имеют иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

На упрощенный порядок могут претендовать граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Как сообщала "Страна", заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.

Напомним, в МВД РФ рассказали, сколько жителей "ЛДНР" хотят получить российское гражданство.

Также названа дата, когда жители "ДНР" смогут идти за российскими паспортами.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ об упрощенном гражданстве - с ними можно ознакомиться ниже.