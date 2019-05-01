Петр Порошенко, который проиграл Владимиру Зеленскому на президентских выборах, во время предвыборной кампании потратил больше всего денег на телерекламу. Об этом сообщает движение "Честно".

Так, всего Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию 585 млн гривен, выступив единственным ее донором. По результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов оказалось, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у победившего на выборах Владимира Зеленского.

Больше всего средств в ходе первого тура Порошенко потратил на телерекламу - 329 млн гривен (56% от всех расходов). Так, на телеканале "Украина" она обошлась ему в 96,4 млн, Интер – 47 млн, СТБ - 31,8 млн, Прямой – 21,8 млн.

Еще одной существенной статьей расходов для Порошенко было размещение наружной рекламы в ходе предвыборной агитации до первого тура - 58,2 миллиона гривен (10% от всех расходов). Также немало кандидат потратил на изготовление печатных агитационных материалов, пользуясь услугами таких компаний: ООО "Интерконтиненталь-Украина" (получила 44,5 млн) и ООО "ГК "Статус Инвест Инжиниринг" (31,8 миллионов).

Также 2,2 миллиона гривен кандидат перечислил НСК "Олимпийский" - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля. 19 апреля на стадионе состоялись дебаты победителей первого тура выборов, а 14 апреля - пресс-конференция Порошенко.

В то же время, только официальные его расходы на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн гривен. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 миллиона было потрачено на рекламу еще в 2018 году. А по результатам анализа мониторинга политической рекламы на ТВ, эта сумма должна составить не менее 175 млн гривен, не считая затрат на наружную рекламу и рекламу в интернете, которую Порошенко также активно заказывал в течение всего 2018 года.

Инфографика: chesno.org

Напомним, организация "Опора" заявила, что Порошенко в предвыборной агитации злоупотреблял админресурсом.

Также мы писали, что с 2014-го Порошенко увеличил сумму своего фонда в 4,3, Тимошенко - в 2,5, а Гриценко - в 13,5 раз. В Честно посчитали стоимость кампании кандидатам в президенты.