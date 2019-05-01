В Киеве, 1 мая, представители Киевского городского совета профсоюзов устроили митинг под Украинским домом ко Дню труда. Об этом сообщает "Укринформ".

Участники акции держали в руках флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов и были одеты в желтые кепки с такой же символикой профсоюзов. Правопорядок во время акции обеспечивали работники полиции. Участники акции требовали принятия стратегии реформирования охраны труда в Украине, увеличения количества рабочих мест, стимулирование молодежи к работе в Украине вместо поисков за границей.

Также активисты ожидают, что смена власти принесет изменения в сфере защиты и охраны труда. Как отмечает агентство, ранее анонсировалось, что участие в акции ко Дню труда примут около двух тысяч человек. В то же время "Громадське" сообщает, что в митинге возле Украинского дома участвовали несколько десятков человек.

Они говорили, что пришли отпраздновать День труда и заявить о своих правах. В частности, требовали достойной зарплаты. "Участниками акциистали представители нескольких государственных предприятия и организаций. Заявляют, что пришли на митинг по собственному желанию. Среди присутствующих есть дети, которые посещают городские спортивные секции. Они рассказали в комментарии журналистам, что пришли, потому что так сказали тренеры", - говорится в сообщении.

Фото: ukrinform.ua

Как сообщала "Страна", 1 мая Google выпустил дудл, посвященный всем трудящимся.

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