Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был госпитализирован 30 апреля, перенес успешную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально сообщалось, что Берлускони был госпитализирован с почечной коликой, однако оказалось, что причина была в кишечной непроходимости. Ему сделали лапароскопию, из больницы Берлускони выпишут через несколько дней.

Во вторник экс-пермьер Италии должен был принять участие в мероприятии своей партии, посвященном участию кандидатов в выборах в Европейский парламент, однако был вынужден пропустить его по настоянию врачей.

Напомним, Берлускони заявил, что не знал и никогда не разговаривал с отравленной радиоактивным кобальтом танцовщицей.

Также мы писали, что Берлускони получил три миллиона евро в наследство от секретаря.