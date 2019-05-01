Сегодня, 1 мая, в Краматорске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий. Об этом сообщает сайт "Общежитие".

ДТП произошло на пересечении ул. К. Гампера и магистральной О. Тихого. По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, автомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, влетел в маршрутку, а именно в заднюю часть транспорта. В результате ДТП один из военнослужащих погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Пассажиры маршрутки не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

СМИ Краматорска сообщают, что военнослужащий, который погиб, по словам правоохранителей, находился на переднем сидении автомобиля. А водитель и второй пассажир отправлены в больницу с тяжелыми травмами.

Фото: obs.in.ua

Фото: hi.dn.ua

Как сообщала "Страна", на Донбассе на мине подорвался грузовик ВСУ, один военнослужащий погиб.

Напомним, 1 мая на Донбассе погиб украинский военный, еще один ВСУшник ранен.

Ранее военный советник избранного президента Владимира Зеленского заявил, что нужно вступать в НАТО и "нестандартно" отвечать России.