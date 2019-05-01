Украинским военным, погибшим на Донбассе в результате обстрелов противника 30 апреля, оказался служащий 24 ОМБр им. Короля Данила Владимир Куцик. Об этом сообщает пресс-служба бригады на странице в Facebook.

Сообщается, что солдату Куцику из Львовской области был 51 год, он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады неподалеку от Марьинки и выполнял боевое задание.

Когда он менял позицию, противник подстрелил его из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Солдата эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. Но ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина скончался.



Скриншот, фото: Facebook/ 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба

Напомним, 29 апреля на Донбассе на мине подорвался грузовик ВСУ, один военнослужащий погиб, один в больнице.

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