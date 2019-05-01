Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт России, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине. Об этом заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак в комментарии "5 канала".

"Конституция Украины предусматривает, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее ", - заявил он.

По мнению Грымчака, выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО нацелена на дестабилизацию ситуации и легализацию действий боевиков. По его словам, в будущем у России появятся основания заявить, что она защищает своих граждан на востоке Украины. Грымчак также добавил, что наличие паспорта России поможет работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР" избежать уголовного преследования со стороны Украины.

Напомним, в МВД РФ рассказали, сколько жителей "ЛДНР" хотят получить российское гражданство.

Также названа дата, когда жители "ДНР" смогут идти за российскими паспортами.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ об упрощенном гражданстве - с ними можно ознакомиться ниже.