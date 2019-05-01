В Украине погодный дебют мая будет происходить бурно и ярко, несмотря на серые облака и холодные дожди. Уже в четверг, 2 мая, на Юге Украины значительно потеплеет и прояснится, а циклон Valentin покинет территорию Украины. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, дождливый циклон Valentin за сутки "станет стареньким и привлечет завтра свою седую головушку к другому, молодому циклону Werner, который будет гулять вблизи Скандинавии". Иначе говоря, вольется в другую циклоническую систему. Однако его атмосферные фронты завтра еще будут задевать украинцев.

Впрочем, сильные осадки 2 мая в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными. Ветер ожидается западным, порывистым. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.

В Киеве 2 мая дожди также прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, до +5...+6 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +14 градусов, а если выглянет солнышко - и выше. В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди будут периодически выпадать.

Теплее будет на Юге и Востоке, а вот на Западе и Севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает. Поэтому внимательно следите за уточнениями и подробными ежедневными прогнозами. "Зонты, резиновые сапоги далеко не прячьте", -советует синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждают украинцев о граде, шквальном ветре и полноводье. В Прикарпатье и Карпатах из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности.

Также мы писали, что синоптик сообщила, какую погоду ждать киевлянам на Пасху и майские выходные.