В Киеве скончался легендарный украинский скульптор, автор герба Киева Борис Довгань. Ему было 90 лет. Об этом в своем Facebook сообщила писательница и литературный критик Татьяна Стус.

Известно, что художник родился в Киеве на Приорке 19 августа 1928 года в семье киевлян, которые, спасаясь от голода 33-го года, вынуждены были бежать в белорусский Могилев, а затем - в Новосибирск и Казахстан. С 1947 по 1950 Довгань учился в Киевском училище прикладных искусств, где получил специальность лепника, модельщика и формовщика.

С 1950 до 1956 учился в Киевском художественном институте. После окончания института - на творческой работе, параллельно - с 1950 до 1961 года преподавал скульптуру в Киевской художественной средней школе им. Тараса Шевченко. Он был членом Союза художников Украины с 1965 года, а также Почетным академиком Национальной академии искусств Украины с 2009 года.

Самые известные работы скульптора: памятник Художникам-жертвам репрессий (1996), памятник Пушкину в Гурзуфе (1987), памятник Папе Римскому - Иоанну-Павлу II в Киеве на территории посольства Ватикана (2002), мемориальные памятники художнику Николаю Глущенко и композитору Игорю Шамо на Байковом кладбище в Киеве (1982-1986).

Борис Степанович в своей мастерской, 2014 год, город Киев Фото: uk.wikipedia.org

Также его авторству принадлежат станковые скульптурные композиции фонтан Земля и вода в Новой Каховке (1979), мраморные блоки с рельефами Христос молящийся, Ученики, которые уснули, Мадонна, Меркурий в Белой Церкви (2000-2008).

Особое место среди знаменитых его работ занимает бывший герб Киева - Золотая ветвь каштана, созданный в 1965 году. Тогда Киеву присвоили звание Город-герой. В декабре 1966 года объявили конкурс, в котором победила работа архитектора Флориана Юрьева и скульптора Бориса Довганя. Герб утвердили 27 мая 1969 года. Они разместили на двухцветном щите золотые серп и молот, наградной знак Золотую Звезду. На красно-лазоревом фоне находилась надпись Киев. Серебряный лук символизировал древний герб города, а золотое изображение цветущей ветки каштана должно было стать символом расцвета города.

Герб Киева образца 1968 года

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