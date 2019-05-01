Уже в мае должны состояться переговоры по транзиту газа при участии России, Украины и Евросоюза. Об этом пишут "Украинские Новости".

В частности, издание сообщает, что о трехсторонних переговорах заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Шефчович выражал готовность провести такие переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину в страны Европы.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал переговоры с Россией по транзиту через Украину после оглашения результатов выборов.

Кроме того, Газпром резко увеличил объем транзита газа через Украину.

Также мы писали, что Газпром готовится к проблемам с украинским транзитом и наполняет хранилища в Европе.