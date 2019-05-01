Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила роскошную квартиру в Крыму менее чем за половину ее рыночной стоимости. Продавцом выступил экс-нардеп и олигарх Александр Буряк. Об этом пишет Reuters.

Квартира, о которой идет речь в расследовании, располагается в элитном комплексе "Император" на побережье Черного моря. Reuters не смог установить, почему квартира была продана по ценам ниже рыночных: ни Зеленский, ни его жена не ответили на запросы о комментариях. Не стал комментировать эту сделку и продавец Александр Буряк.

Между тем, Елена Зеленская купила трехкомнатную квартиру в пентхаусе на украинском полуострове в апреле 2013 года за 163 893 долларов. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах и имуществе, поданной в этом году ее мужем, и украинского реестра собственности. За покупку, сделанную за год до аннексии Крыма Россией, она заплатила сумму, эквивалентную примерно 1263 долларов за квадратный метр.

Дом в ЖК "Император". Фото: Novostroy.info

Согласно данным сайта недвижимости domik.ua от 2012 года, цены на квартиры в комплексе "Император" держались в то время в диапазоне от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр. На сайте indoor-estate.ru также есть данные от 2012 года: минимальная цена стартует от 2800 долларов за квадратный метр. Агент по недвижимости в Крыму также рассказал агентству, что квартиры, сопоставимые с квартирами в комплексе "Император", обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но могли стоить до 5000 долларов.

Между тем, Александр Буряк - бывший член украинского парламента, который вместе со своим братом Сергеем контролировал акции украинского Брокбизнесбанка с 2010 года, пока они не продали контрольный пакет акций в середине 2013 года. При этом они находятся под уголовным расследованием по подозрению в том, что они присваивали деньги из банка, начиная с 2012 года. Как показывают судебные документы, в рамках этого расследования прокуроры конфисковали активы двух компаний, подозреваемых в получении выгоды от предполагаемого мошенничества.

Олигарх Игорь Коломойский, в связи с которым обвиняют Зеленского его оппоненты, сказал Reuters, что, по его мнению, Буряк продал квартиру Зеленской дешево, потому что в его банке не было ликвидности, и ему нужно было быстро собрать наличные деньги. Он не представил доказательств в поддержку этого утверждения.

Украинский центральный банк объявил Брокбизнесбанк неликвидным 28 февраля 2014 года, через 10 месяцев после продажи квартиры. В ноябре 2013 года, через шесть месяцев после продажи квартиры, украинское рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" в отчете, опубликованном на сайте Брокбизнесбанка, заявило, что финансы банка были устойчивыми, а его ликвидность была значительно выше среднего уровня по сектору.

При этом Александр Буряк вызвался участвовать в избирательной кампании Зеленского в этом году и был наблюдателем на одном из участков в Кривом Роге, родном городе Зеленского.

Между тем, Елена Зеленская до сих пор числится как действующий владелец квартиры в украинском реестре недвижимости. Ее квартира была выставлена ​​на продажу в агентстве недвижимости "Причал 82" в апреле по цене 790 668 долларов США, что более чем в четыре раза превышало цену покупки в 2013 году или эквивалент 5 195 долларов США за квадратный метр.

Напомним, жена Зеленского рассказала, как ее муж накричал на Коломойского.

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