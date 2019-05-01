В ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Петра Григоренко в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь машин. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 00:30. Автомобиль Mercedes, который ехал по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри, вылетел на зеленую зону. По версии очевидцев, случилось этого потому, что водитель машины проигнорировал разделение проезжей части.

Пролетев около 100 метров по зеленой зоне, Mercedes снес забор автостоянки и протаранил семь машин. В результате пострадали Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat. Машины получили различные повреждения. Несколько из автомобилей полностью смяты. Людей в них не было.

Водитель Mercedes, получил травму головы, но от госпитализации отказался. При этом он отрицал то, что ехал на машине. Однако свидетели говорят обратное. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, но он отказался. Также он был груб в отношении полицейских.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в Киевской области за неполных три выходных дня произошло 59 ДТП.

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