В Венесуэле второй день продолжаются противостояния двух сил - лидер оппозиции Хуан Гуайдо поднял восстание против действующего лидера страны Николаса Мадуро. Несмотря на подавленный мятеж оппозиции, на улицах все еще происходят уличные беспорядки.

Отметим, что основные беспорядки проходят в зажиточных районах Каракаса. В бедных районах ситуация более спокойная. В ходе столкновений арестовано до 15 человек связанных с переворотом.

Как сообщает ВВС, Николас Мадуро поспешил выступить с обращением по телевидению, в котором назвал сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо "небольшой группкой, планы которой провалились". И действительно, попытка госпереворота не увенчалась успехом, ввиду очевидной нехватки сил - как вооруженных людей, так и протестующих. Даже базу ВВС Ла-Карлота захватить не удалось.

На чьей стороне армия Венесуэлы?

Менее чем за сутки в ходе протестов в Венесуэле один человек погиб и почти 100 получили ранения. Как сообщает НПО Provea, Мадуро заявил о том, что он отразил удар заговорщиков и "они полностью разбиты и побежали по посольствам".

Сидя в окружении военачальников, Мадуро пообещал "быть победоносным вопреки попытке переворота, поддерживаемого американскими империалистами". Также он сказал, что события вторника не останутся безнаказанными. "Прокуроры начнут уголовное преследование за серьезные преступления, совершенные против конституции, верховенства закона и права на мир", - сказал Мадуро.

"Никогда ранее в истории Венесуэлы не было восстания из-за навязчивых усилий, зловещей оппозиционной группы венесуэльских ультраправых, колумбийской олигархии и империализма США, из-за их позиции свергнуть конституционное правительство Венесуэлы, чтобы навязать незаконное правительство ", - сказал Мадуро.

Также Мадуро назначил нового главу службы разведки Венесуэлы Густаво Гонсалеса Лопеса по той причине, что предыдущий руководитель ведомства (Мануэль Фигера) присоединился к оппозиции. Однако депутат лояльной Мадуро Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес сообщил, что Фигера присоединился к оппозиции и был одним из руководителей выступления военных. Где он сейчас, неизвестно.

Мадуро осудил, что госпереворот нашел поддержку у США и Колумбии Фото: efe.com

В Венесуэле один погибший и 100 раненых Фото: efe.com

В свою очередь Гуйадо призывает продолжить противостояние на улицах, он написал в Twitter, что операция "Свобода" вступила в финальную стадию. Лидер оппозиции призвал сторонников выйти на улицы, чтобы положить конец узурпации власти. "Мы обращаемся к вооруженным силам. Сегодня нам стало ясно, что армия – на стороне народа, а не диктатора".

Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.



¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 — Juan Guaidó (@jguaido) 1 мая 2019 г.

1 мая на улицы вышли и сторонники Николаса Мадуро, которые считают, что армия предала страну: "Предатели, военные-самозванцы. Они говорят, что их обманули. Но народ знает, что никто их не обманывал. Они предали свою страну и свой народ".

Тем временем агентство EFE со ссылкой на испанский МИД сообщает, что присоединившийся к манифестующим лидер оппозиции Леопольдо Лопес, которого днем ранее военные освободили из-под домашнего ареста, укрылся в посольстве Чили. А затем, по словам чилийского посла, вместе с семьей перебрался в диппредставительство Испании в Каракасе. Оппозиционер укрылся в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью.

Отметим, что Лопес еще в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

Лидер оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес говорит по мобильному телефону с военной базы Ла-Карлота Фото: efe.com

Гуайдо с Лопесом участвуют в демонстрации в поддержку восстания против правительства Николаса Мадуро Фото: efe.com

Реакция мира на события в Венесуэле

Отметим, что США даже не скрывают своей роли в перевороте, продолжая выражать полную поддержку попытке переворота. Здесь называют события в стране "потенциально переломным моментом". Слово потенциально отражает неуверенность, что и на этот раз что-то получится. Так, накануне Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Николас Мадуро был готов бежать из страны. "Его самолет стоял в аэропорту, как я понимаю, он готов был уехать 1 мая утром, но русские дали понять, что он должен остаться", - сказал Помпео в интервью CNN во вторник. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявление "фейком в рамках информационной войны". Сам Мадуро также отрицает, что его отговорили от побега из страны.

При этом Турция осудила попытку переворота и попытки США "назначать губернаторов" в другие страны и поддержала законное правительство Венесуэлы. Власти Турции отметили, что власть должна меняться только через выборы, а не через перевороты.

Фото: twitter.com/RTErdogan

В Госдуме заявили, что мир не признает действия, направленные на свержение действующего президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро. "Я считаю, что нельзя поддерживать госперевороты, которые осуществлены с помощью вооруженных сил. Россия должна настаивать на том, чтобы мир не признал Гуайдо в том случае, если он придет к власти силовым путем", - заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, сообщает РИА "Новости".

Дональд Трамп обвинил Кубу в отправке войск в Венесуэлу - и пригрозил острову полным эмбарго. "Если кубинские войска и ополчение немедленно не прекратят военные и другие операции с целью вызвать смерти и уничтожение конституции Венесуэлы, на острове будет введено полное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал президент США в Twitter. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудил угрозы Трампа и заявил, что кубинских военных в Венесуэле нет.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Фото: twitter.com/DiazCanelB

Что будет дальше?

Мониторинг, проведенный Provea, показал, что были протесты в 23 штатах и ​​65 городах. В 16 из них были репрессивные акции. Provea подтверждает, что за текущую ситуацию в Венесуэле несет ответственность Николас Мадуро и его правящая элита, которые пытались остаться у власти любой ценой, включая жестокие репрессии против народа.

Венесуэльская образовательная программа действий по правам человека Provea подтверждает, что решение кризиса в стране заключается в немедленном призыве к честным, свободным, прозрачным и инклюзивным президентским выборам под наблюдением международного сообщества в институциональной обстановке доверия. "Пока Мадуро остается у власти, единственное, что ожидает страну, - это больше страданий для людей и усугубление экономического и социального кризиса", - говорится в сообщении.

Жители 65 городов вышли с протестами против Мадуро Фото: derechos.org.ve

Армия Венесуэлы заявила, что если потребуется, она будет применять огонь на поражение для защиты Конституции и завоеваний Боливарианской революции. Полиция пока в основном применяет слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Оппоненты в основном используют камни и коктейли Молотова.

Current situation in Venezuela: soldiers vs soldiers pic.twitter.com/gUGn6XFTUj — ian bremmer (@ianbremmer) 30 апреля 2019 г.

Напомним, в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции "Свобода" по свержению президента страны Николаса Мадуро и о поддержке со стороны вооруженных сил страны. В свою очередь, министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против небольшой группы предателей.

Также мы писали, что в Венесуэле в ходе акций протеста задержали 83 человека.

Как сообщала "Страна", в Государственном департаменте США не исключили возможность начала военной операции на территории Венесуэлы.