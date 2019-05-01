Украинские националисты 30 апреля появились в Вене, чтобы найти дом известного юриста и правозащитника Андрея Портнова и провести под ним акцию протеста.

Акцию организовал Назарий Кравченко - бывший "азовец", который сегодня возглавляет общественную организацию "Речовий доказ" и является одним из руководителей киевских ультрас. Его также связывают с СБУ и Администрацией президента Петра Порошенко.

На акции присутствовал и "Сын Перуна" - известный киевский националист Сергей Филимонов, отметившийся драками на столичных стройках.

Как говорит Портнов - его дом радикалы не нашли. И провели акцию в каком-то другом месте австрийской столицы.

"Страна" разбиралась, зачем украинские националисты пробрались в Западную Европу.

Как проходила акция

Вчера утром на Facebook "Речового доказа" появился пост об акции "под домом Портнова".

"Активисты "Речового доказа" пришли домой к беглому регионалу Андрею Портнову.

Бывший слуга Януковича и организатор репрессий майдановцев во время революции Портнов убежал в феврале в Россию. Оттуда переехал в Австрию. Находясь в ЕС, Портнов активно выступал против Украины и транслировал пророссийские месседжи роспропаганды.

Недавно он заявил, что планирует вернуться в Украину.

Ну что же, мы пришли к дому Портнова в Вене и провели небольшой перфоманс, в ходе которого призвали Портнова скорее вернуться в Украину.

На плакате написано "Портнов, возвращайся в Украину. Мы тебя ждем".

И мы действительно его ждем!

Так же как его ждут миллионы украинцев, пострадавших от действий Януковича и его команды.

Андрей Портнов, приезжай скорее!", - написано на странице организации.

На опубликованном фото слева направо стоит "Сын Перуна" Сергей Филимонов, Васыль Чучупак, Назарий Кравченко и Сашко Вовк.

Сам же Портнов опроверг информацию националистов. Он заявил, что если они и пикетировали чей-то дом, то не его.

"Сегодня какие-то политические и обычные гомосексуалисты сообщили, что побывали у моего дома в Вене с каким-то решительным протестом против моего возвращения в Киев.

Уважаемые гомосексуалисты, у меня нет никакого дома в Вене и я не знаю где вы бастовали.

Но на всякий случай сообщаю, что я НХ видел вас и вашу акцию. До встречи в Киеве", - сообщил адвокат в Telegram.



То есть, по версии Андрея Портнова, националисты просто сфотографировались где-то на улицах Вены, выдав свою локацию за место жительства известного украинского юриста.

Отметим, что Портнов находится в Австрии, где получил вид на жительство.

На днях в комментарии "Стране" он заявил, что вернется в Украну после ухода от власти Петра Порошенко. Он продвигает идею уголовного преследования Порошенко после окончательной смены власти.

Видимо, с этим и связана акция организации "Речевой доказ", которая, по данным источников "Страны" в националистических кругах, курируется СБУ.

В этой логике венские угрозы националистов выглядят попыткой Банковой напугать адвоката и вынудить его отказаться от идеи вернуться.

Риторика того же Филимонова, который опубликовал фото с акции в Facebook, не оставляет сомнений в том, что речь именно об угрозах.

"Если русня его не ликвидирует, то Портнов еще должен провести годы в наших славных застенках и тюрьмах", - пишет Назарий Кравченко.

И в общем-то бэкраунд участников акции показывает, что на насилие они способны.

Что такое "Речовий доказ"

Это общественная организация, которая стала известна после конфликта вокруг здания в центре Киева, на Рейтарской 8-б.

Там давно тянется история между приватизаторами, которых связывают с Олесем Довгим и Романом Насировым, и активистами, которые то ли хотят отменить приватизацию, то ли пытаются сами занять помещения в скандальном доме.

В этом конфликте "РД" активно поддерживает одесский националист Сергей Стерненко, который зарезал человека в Одессе.

Недавно видеоблогер Анатолий Шарий со ссылкой на свои источники в СБУ заявил, что Стерненко является завербованным осведомителем Управления по защите национальной государственности Одесского областного управления СБУ. Кстати дело об убийстве, которое совершил Стерненко, изъяли у полиции и забрали в СБУ, где оно "пылится" до сих пор - в то время как националист находится на свободе.

Интересно, что недавно Андрей Портнов, которого вчера пытались атаковать друзья Стерненко, пообещал, что займется делом Стерненко. Он заявил о формировании группы из семи адвокатов, которые будут представлять семью погибшего от рук Стерненко человека.

Но вернемся к "Речовому доказу". Возглавляет организацию Назарий Кравченко, известный в кругах футбольных ультрас. Он служил в батальоне "Азов" и одно время даже был правой рукой Андрея Билецкого в "Гражданском корпусе".

Националисты под руководством Кравченко тогда отметились в многочисленных стычках с застройщиками, где доходило даже до избиения полицейских. Причем и самых высокопоставленных: так, "Сын Перуна" Филимонов дал пощечину главе киевской полиции Андрею Крищенко.

Несмотря на это он до сих пор не осужден и довольно активен в соцсетях.

Тогда говорили о том, что националисты действуют в интересах главы МВД Арсена Авакова, который включился таким образом в борьбу за киевский рынок недвижимости.

Но примерно с 2017 года Кравченко из структур "Азова" ушел и начал делать "сольную карьеру". Помимо истории вокруг дома на Рейтарской, Назарий и его соратники замешаны в скандале с остановкой автобуса болельщиков "Шахтера", которых националисты грозили научить "любить Украину".

Речь о том, что Шахтер отказался надеть футболки, посвященные АТО-шникам "Мой папа - герой". За это радикалы начали кошмарить футболистов клуба.

Примерно с 2018 года Назарий Кравченко и его "Доказ" становятся в оппозицию к главе МВД Арсену Авакову. Его организация принимала участие в акциях "Кто заказал (убил) Катю Гандзюк" и требовала передать дело из ведения полиции в контрразведку СБУ.

В феврале - то есть в разгар предвыборной борьбы за первый тур - Кравченко с активистами поехали в Италию, где обклеили листовками виллу Авакова. Они обвиняли министра в том, что история не расследуется должным образом.

На обратном пути Кравченко задержали в "Борисполе", но потом отпустили.

В этих акциях отчетливо прослеживается рука Банковой, которая к тому времени уже открыто конфликтовала с Арсеном Аваковым. Министр отказался поддержать Порошенко на выборах. Это сильно усложняло предвыборные дела президенту. Надо было срочно что-то делать.

Как раз в феврале националисты, лояльные Банковой, начали кампанию по обвинению полиции в провале с заказчиками по делу Гандзюк. Параллельно СБУ задержала по этому делу бывшего члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Целью было дискредитировать Юлию Тимошенко.

9 февраля на ее митинг пришли "карманные" националисты СБУ - организация С14. Их жестко задержала полиция, что вызвало большой скандал. В это же день Назария Кравченко задерживали в Борисполе. Он летел из Италии, где проводил акцию по Гандзюк у дома Авакова.

То есть, и "Речовий доказ", и С14 практически синхронно атаковали МВД в разгар борьбы между этим ведомством и Администрацией президента. Очевидным образом выступив на стороне Порошенко.

Вероятно и инициатива нынешней акции против Портнова (которая случилась вскоре после того как юрист пообещал добиваться уголовного преследования Порошенко и его окружения) проистекает из того же источника.