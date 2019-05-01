В среду, 1 мая, в Прикарпатье и Карпатах из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, речь идет о том, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будут идти значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях возможны грозы, в отдельных районах - град и шквальный ветер 15-20 м/с (1 уровень опасности - желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности - оранжевый).

Кроме того, из-за обильных дождей ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Пруте, Сирете, реках Закарпатья 0,2-1,0 м; на участке Тисы и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м, с выходом воды на пойму. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, после Пасхи всю Украину умыло грозовыми дождями.

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