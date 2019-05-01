Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти удалось подавить бунт, который поднял лидер оппозиции Хуан Гуайдо 30 апреля. Об этом речь идет в его видеообращении, размещенном в Twitter.

Победу власти Мадуро назвал "разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием". Он также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую, по его словам, лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля.

"Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешанных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения", - сказал он.

Также Мадуро рассказал о пятерых раненых в ходе беспорядков военных, двое из них в тяжелом состоянии.

При этом глава МИД Венесулы Хорхе Арреаса подчеркнул в своем Twitter, что информация о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался бежать из страны - фейк.

"Выдумывать фейковые новости - это очень грустный способ признать, что переворот, который США поддержали, снова провалился", - написал он.

#EnVivo Mensaje al pueblo venezolano y al mundo, ante la nueva arremetida contra la Paz de la Patria. https://t.co/hS22rnPQjm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 мая 2019 г.

Скриншот: Twitter/ Jorge Arreaza M‏

Напомним, в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции "Свобода" по свержению президента страны Николаса Мадуро и о поддержке со стороны вооруженных сил страны. В свою очередь, министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против небольшой группы предателей.

Также мы писали, что в Венесуэле в ходе акций протеста задержали 83 человека.