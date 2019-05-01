На Пасху, 28 апреля, в колонии в Черкассах произошел бунт заключенных. Об этом пишет "Прочерк".

По информации издания, инцидент случился в колонии №62. Вспыхнувший между заключенными конфликт перерос в бунт. Сообщается, что во время ночного пересчета осужденных возникла драка. По предварительной информации, в бунте приняли участие 12 человек.

Успокоить заключенных пытались сотрудники исправительной колонии, однако четверо из них пострадали, один даже попал в больницу.

Отметим, что в Черкасской исправительной колонии №62 содержится около полутора тысяч заключенных.

Напомним, в Запорожской области заключенный сбежал из колонии, чтобы навестить больную мать.

Также мы писали, что в колониях под Полтавой заключенных пытали железными захватами и палками с шипами.