Против Православной Церкви Украины (ПЦУ) выступили самые авторитетные отцы одного из немногих афонских монастырей, поддержавших Варфоломея.

В преддверии Пасхи Отдел внешних церковных связей Московского патриархата опубликовал письмо 12 афонских старцев. Написано оно было еще в марте, но адресовано было исключительно Киноту (совещательному органу Святой Горы). Копии были направлены в афонские монастыри.

Варфоломея – под анафему, Епифания – гнать!

"С большой скорбью и беспокойством мы узнаем о том, что происходит в Православной Церкви в целом по причине неканонического предоставления автокефалии раскольникам Украины без согласия канонической автономной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием", – сообщают особо уважаемые на Святой горе старцы.

Они считают, что РПЦ прервала общение с Экуменическим патриархатом, по той причине, что последний, "несмотря на ясное запрещение священных канонов, самовольно предоставил автокефалию, вторгнувшись за пределы своих границ в чужую юрисдикцию". Отцы предупреждают, что "таким же точно образом" разорвут отношения со Стамбулом и "и другие церкви".

Таким образом, по их мнению, "существует угроза расширения и распространения раскола в масштабах подобных расколу 1054 года". В этой связи старцы напоминают Варфоломею, что "даже мученическая кровь не может загладить греха раскола".

"Причина беспокойства и написания настоящего письма лежит в том, что мы, святогорцы, желаем проявить свою решимость и не стать причастниками раскола, подвергнув таким образом опасности наше спасение, – поясняют авторы обращения. – Мы оставили мир и удовольствия мира… дабы улучить милость Божию. Было бы безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью, которой они принадлежат три с лишним века".

Афонские отцы приводят целый ряд канонов, запрещающих молиться, служить и даже общаться с еретиками и раскольниками, к каковым они относят созданную Варфоломеем и Порошенко "Православную церковь Украины" (ПЦУ). "Нарушающие эти правила, как поступил патриарх Варфоломей с украинскими раскольниками… извергаются из Церкви", – угрожают анафемой собственному предстоятелю Варфоломею насельники Афона (административно относящегося к Константинопольской церкви).

"Давно известно, что Патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает", – подчеркивают авторитетные святогорцы, утверждая, что стамбульский патриарх пытается "канонически обосновать" своё вторжение на чужую каноническую территорию, "опираясь на недостаточно образованных или корыстных богословских консультантов". Но аргументы последних "сразу же с шумом обрушиваются".

Как следует из письма, "большинство отцов-святогорцев возрадовались радостью великой, когда подавляющим большинством голосов Священный Кинот принял решение не направлять представителей или даже поздравительного письма на интронизацию раскольника Епифания". И "очень огорчились из-за монастырей, которые оказались [в этом вопросе] в меньшинстве… уступив давлению [Фанара], проигнорировали Ваше [Кинота] решение и приняли участие в интронизации!".

"Точно такие же чувства радости наполнили наши сердца по поводу того, что многие обители воспрепятствовали посещению их "епископами" и "клириками" новой лжецеркви, – пишут старцы. – Но горечь и бесстрастный гнев вызывают те, к счастью, немногие, которые любезно приняли их и/или сослужили с ними!"

В заключение авторы послания просят членов Кинота (т.е. представителей всех монастырей Афона) "запретить доступ указанным раскольникам в наше Святое Место". И напоминают, что "на интронизации "архиепископа" Епифания не присутствовала ни одна [автокефальная] церковь и, несмотря на неимоверное давление, за истекшие три месяца ни одна церковь не вошла в общение с его "церковью".

Наконец, афонские старцы свидетельствуют о "связях [ПЦУ] с украинскими униатами и страшных гонениях, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую Церковь последние пять лет, а, особенно, после признания их Патриархом Варфоломеем, недавних неприемлемыми заявлениями "архиепископа" Епифания по поводу гомосексуалистов и т.п.".

Антипивной путч

Обращает на себя внимание то, что пятеро из 12 авторов обращения (выступающих от имени братств, которые они возглавляют) представляют монастырь Кутлумуш. А ведь именно о нём, как "оказавшемся в меньшинстве" в вопросе отправки представителей Афона на "интронизацию Епифания (Думенко)", говорится в письме.

Если быть более точным, вначале Кутлумуш высказался за направление делегатов от Афона в Киев, но видя, что подавляющее большинство монастырей "против", ушёл в нейтралитет. Тем не менее, на "интронизации" один кутумлушский монах – о. Хризостом – присутствовал. Но не как представитель Святой горы (поскольку Кинот, как мы отметили выше, отказал Варфоломею в призыве направить в Киев официальную группу), а как член Константинопольской делегации.

По источникам "Страны" на Афоне, о. Хризостом – "один из троих, давно прикормленных пивоваром Андреем Мацолой тезок-монахов Хризостомов". На деньги главного спонсора "Киевского патриархата" Андрея Мацолы все они еще в 2016 г. поочерёдно приезжали в Киев по приглашению Георгия Коваленко (перешедшего в ПЦУ бывшего пресс-секретаря митрополита Владимира Сабодана – Д.С.) читать лекции в его "православном университете".

"Теперь, когда они прикормлены, можно и попросить с них дивиденды в виде поддержки ПЦУ, – продолжает источник. – Поэтому один из них, настоятель кельи свт. Иоанна Златоуста при Кутумлуше "пробил" афонскую визу для первой в истории делегации ПЦУ на Святую гору во главе с епископом Павлом Юрыстым".

Как видно, документ заказывался от имени кельи Хризостома

Тогда, в 2016 году, простые иеромонахи были приняты лично премьер-министром, спикером ВР, министром культуры и главой госкомитета по делам религий. Речь шла о поддержке идеи создания "Украинской поместной автокефальной церкви". К этому времени и Верховная Рада и премьер Яценюк уже обращались с соответствующими прошениями к Варфоломею.

И в том же году вышеупомянутый Хризостом уже причащал в своей келье служителей Киевского патриархата, прибывших в скит Кутумлушского монастыря в составе паломнической группы во главе с братом Андрея Мацолы, соучредителем "Першої приватної броварні", нардепом от БПП Романом Мацолой.

"Ни в одном из монастыре Афона Киевский патриархат ко Причастию не допускали ни под каким предлогом, поэтому видимо и причащали тайно где-то на келье, – поясняет наш источник. – "Вошли в положение", так сказать. И вряд ли бесплатно. Как говорится - любой каприз за ваши кошты, без оглядки на установленные правила Церкви".

Ситуация изменилась после дарования Фанаром Томоса.

28 февраля на очередном заседании Кинота представители четырех монастырей (Великой лавры, Ивирона, Эсфигмена и всё того же Кутлумуша) заявили, что пора допускать на Афон ПЦУ, поскольку это предписывается предстоятелем их поместной церкви Варфоломеем. Однако остальные монастыри с этим активно не согласились. Так, 26 марта, когда Кинот получил уведомление из Константинопольской патриархии о предстоящем приезде группы служителей ПЦУ во главе с митрополитом Михаилом Зинкевичем.

Эпистасия (исполнительный орган Афонской монашеской республики) не выдал им официальное разрешение на служение. Следует отметить, что Эпистасию сейчас составляют представители монастырей Хиландар, св. Павла,

Григориат и Ксиропотам, которые категорически не признают ПЦУ. Настоятель же Кутлумуша благословил в случае появления представителей ПЦУ позволить им приложиться к иконам в храме. Но в допуске к служению отказать.

Обитель Кутумлуш изнутри

Однако даже с такой компромиссной мерой некоторые насельники Кутумлуша не согласились. В конце концов, позиция игумена обернулась скандалом. Случилось это 13 апреля, когда некий иеромонах родом из Украины Паисий Криль привел в Кутлумуш трех состоятельных прихожан ПЦУ. Их там причастили. Когда же один из русскоговорящих послушников выяснил, кто это такие, то прямо на трапезе объявил о том братии. Тогда к нему подошёл один из вышеупомянутых Хризостомов (но не тот, что был на "интронизации Епифания") и "популярно объяснил, что это друзья монастыря, а что раскольники, так это личное мнение этого русского".

И всё же, судя по "письму двенадцати", мнение о служителя ПЦУ как раскольниках – не частное даже в поддержавшем (пусть и пассивно) Варфоломея Кутлумушском монастыре. Это означает, что Фанар не только так и не обрёл поддержку мирового православия в украинском вопросе, но встречает все более жесткую оппозицию в пределах собственной канонической территории и, главное, в её святыне – Афоне.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, встретился с предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий (на фото ниже) отметили, что "государство и Церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины".

Помимо этого, в тот же день Зеленский встретился с главой ПЦУ. На встрече с Епифанием новоизбранных президент обсудил войну на Донбассе, коррупцию и "разграничение" сфер влияния. Зеленский и Епифаний сошлись на том, что Церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы страны жили в мире и покое.