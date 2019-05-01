"Я подумала, что наши передачи никогда больше не покажут по телевизору". Жена Зеленского рассказала, как ее муж накричал на Коломойского
Жена новоизбранного президента Владимира Зеленского Елена утверждает, что ее муж не подчиняется и не находится в управлении олигарха Игоря Коломойского. Об этом она заявила в интервью The Daily Beast.
"Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой... У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и кричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору... Это был переломный момент, когда мы защитили свою независимость", - сказала Елена Зеленская.
Напомним, Зеленский рассказал, отдадут ли Коломойскому два миллиарда за Приватбанк.
Также мы писали, что Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой из-за отмены национализации Приватбанка.