Нардепа Мустафу Найема не хотели пускать в Ереван - из-за синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вечером 30 апреля нардеп прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на большом форуме по антикоррупционным органам. На паспортном контроле он предъявил обычный, а не дипломатический паспорт, поскольку поездка не служебная. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка "запрет на въезд".

"На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. "Просто нежелательное лицо". Начали выяснять, мол, может у вас уже бывали такие "неприятности" в других странах. Нет, говорю, не бывали. В загранпаспорте стоят американская, британская, канадская и норвежские визы, миллион штампиков о пересечении границы, и никаких проблем нигде не было", - написал Мустафа Найем

Некоторое время спустя сотрудники миграционной службы вежливо пояснили, что запрет стоит не от Армении, а "по требованию третьей страны".

"Я другой такой страны не знаю", - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ", - написал нардеп.

По его словам, после выяснения всех обстоятельств и, видимо, вмешательства посла и украинских служб, его все-таки пустили. С отметкой "единоразово". А украинская консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула.

Скриншот: Facebook/ Mustafa Nayyem

Напомним, в Одессе Найема облили фекалиями и забросали фаллоимитаторами.

Также мы писали, что БПП не будет проводить съезд ради лишения депутатских мандатов Найема и Ко.