В среду, 1 мая, Google выпустил специальный дудл, посвященный Международному дню труда. Он, как и обычно, размещен на стартовой странице поисковика.

На дудле изображены работники разных сфер: повар, механик, тракторист, дорожник. Также его украшают всевозможные инструменты, которые можно использовать в профессиональной деятельности: от циркуля и скалки до карандаша и валика.

Отметим, что сегодняшний день является знаком памяти о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886, тогда сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали введения 8-часового рабочего дня.

Начиная с 1980 года Международный день труда празднуют в 143 странах, в том числе и в Украине.

Скриншот: google.com

Напомним, ко Дню всех влюбленных Google создал дудл с розовыми червячками и божьими коровками.

Также мы писали, что Google выпустил красочный дудл с намеком на весну.