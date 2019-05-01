В понедельник, 29 апреля, на Донбассе на мине подорвался грузовик ВСУ. В результате происшествия пострадали двое бойцов 79-й отдельной аэромобильной бригады, один из которых на следующий день умер от полученных травм. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на странице в Facebook.

"29 апреля на Мариупольском направлении во время выполнения должностных задач 53-летний военнослужащий получил тяжелые ранения. После оказания доврачебной и первой медицинской помощи он сразу был эвакуирован воздушным транспортом в специализированное лечебное учреждение города Днепр. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм", - сказано в сообщении командования.

В группе "79-я отдельная аэромобильная бригада" изложены подробности произошедшего: сержант Гвоздиевский из Могилев-Подольского в грузовике, который подорвался на вражеской мине, был не один. Его сослуживец с ожогами рук и головы находится в госпитале.

Скриншот, фото: Facebook/ 79-я отдельная аэромобильная бригада

Скриншот: Facebook/ Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Напомним, накануне Пасхи на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый.

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