Число задержанных в ходе акций протеста сторонников оппозиции в Венесуэле 30 апреля достигло 83. Об этом на своей странице в Twitter написал Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум".

"Мы подтверждаем сведения о 83 арестах за участие в манифестациях сегодня", - сказано в сообщении.

Согласно данным Ромеро, больше всего людей - 59 - власти задержали в штате Сулия. В других регионах количество задержанных меньше: 1 - 4 человека.

#30ABR Reporte @foropenal 8:00PM : 83 arrestos verificados por manifestaciones de hoy:

Aragua 4, Bolivar 2, Caracas 2, Carabobo 4, Lara 3, Mérida 2, Miranda 1, Monagas 4, Táchira 2, Zulia 59 pic.twitter.com/ikPWQI258p — Alfredo Romero (@alfredoromero) 1 мая 2019 г.

Напомним, в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции "Свобода" по свержению президента страны Николаса Мадуро и о поддержке со стороны вооруженных сил страны. В свою очередь, министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против небольшой группы предателей.

Также мы писали, что по меньшей мере 37 человек пострадали во время столкновений противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро силовиками в Каракасе.