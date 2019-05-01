В течении суток 30 апреля на Донбассе противник продолжал обстреливать украинские позиции, в результате один служащий ВСУ погиб, еще один получил ранения. Об этом идет речь в утренней сводке Операции объединенных сил, размещенной в Facebook.

В частности, речь идет о том, что режим прекращения огня со стороны противника 30 апреля был нарушен 13 раз, два из которых использовались запрещенные минскими соглашениями минометы. Также обстрелы велись из ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь; из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия - вблизи села Талаковка; из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Широкино; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции ООС: из 120 мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Луганское.

В результате один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. По данным украинской разведки, 30 апреля двух двое противников были убиты, еще трое - ранены.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, накануне Пасхи на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый.

Также мы писали, что "пасхальное перемирие" не было заключено на Донбассе.

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