Во вторник, 30 апреля, в Лондоне сыграли первый матч полуфинала Лиги Чемпионов 2018\19 между местным "Тоттенхэмом" и амстердамским "Аяксом".

Счет на 15-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Донни ван де Беек. Он пробил после разрезающей передачи Зиеха.

Большую часть встречи инициативой владели хозяева, однако не смогли забить.

На 78-й минуте "аяксы" могли удваивать счет, но мяч после удара Давида Нереса попал в штангу.

Ответная игра пройдет в среду, 8 мая. Начало в Амстердаме в 22:00.

В среду, 1 мая, во втором полуфинале "Барселона" дома примет "Ливерпуль". Начало матча в 22:00.

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