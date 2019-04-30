Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Полтавской области задержали помощника дежурного СИЗО. Его подозревают в покушении на убийство пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации 28 апреля 2019 года полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер", - сообщили в ведомстве. Сотрудники ГБР изъяли 30 патронов калибра 5,45 во время обысков по месту жительства полицейского.

Силовику сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - подытожили в пресс-службе ГБР.

Как сообщала "Страна", в ГБР расследуют возможное самовольное присвоение властных полномочий восемью членами Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, что под Киевом нацгвардеец жестко зарезал мужчину, с которым поспорил из-за АТО.