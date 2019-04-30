Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг представил измененный дизайн своего сайта и приложений на ежегодной конференции для разработчиков F8.

В новой версии акцент с новостной ленты будет смещен на истории (stories), сообщества и события. В Facebook также значительно переработают цветовую составляющую: синего цвета в оформлении станет намного меньше, а белого - больше.

В приложениях для Android и iOS некоторые обновления появятся сразу.

Основная версия сайта будет обновлена в ближайшие месяцы.

Фото: twitter.com/facebook

Как сообщала "Страна", в социальной сети Facebook неожиданно заблокировали рецепт голубцов с мясом. Блогер опубликовал пост с рецептом еще в октябре 2015 года, но блокировка его произошла много позже - уже весной 2019 года.

Отметим, что по расчетам ученых, через 50 лет количество мертвых пользователей Facebook превысит живых.