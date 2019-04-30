По меньшей мере 37 человек пострадали во время столкновений противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро силовиками в Каракасе. Об этом сообщает El Confidencial во вторник, 30 апреля.

Беспорядки охватили район Чакао венесуэльской столицы. По данным медиков, большинство доставленных в больницу были ранены дробью, у других зафиксированы ушибы и отравление газом, который применяли для разгона манифестантов. Часть протестующих попросила убежище в иностранных посольствах. По неподтвержденным данным, один человек погиб.

В настоящее время протестующие и некоторые вооруженные военные, которые перешли на сторону оппозиции, двинулись в западную часть Каракаса по направлению к президентскому дворцу Мирафлорес.

Как сообщает телеканал NTN24, по пути противники Мадуро открыли огонь по людям у министерства транспорта в Чакао, среди которых есть сотрудники ведомства. Пока известно об одной пострадавшей.

В свою очередь, глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в случае необходимости, "для защиты суверенитета страны", военные готовы применить оружие против тех, кто попытается "насильно проникнуть в Мирафлорес".

Ранее, 30 апреля, Гуайдо объявил о старте "финальной фазы" операции по свержению президента Николаса Мадуро и опубликовал в Twitter видеоролик с обращением к военным.

Как сообщала "Страна", во вторник, 30 апреля, сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса.

Напомним, что ранее лидер оппозиции Венесуэлы пообещал с 1 мая начать операцию по устранению Мадуро.