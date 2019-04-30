На берегу итальянского озера Комо проходит свадьба сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом передает "Шарий.нет" со ссылкой гостей церемонии.

Александр Аваков, который, по данным СМИ, сейчас женится, получил широкую известность после "дела о рюкзаках".

По данным издания, всем гостям свадебного торжества запретили приходить с камерами и делать фотографии. Мероприятие проходит на вилле Эрба в городе Черноббьо. В 2004 году здесь же проходили съемки фильма "Двенадцать друзей Оушена", а исполнительница Гвен Стефани снимала клип Cool.

Виллу можно арендовать для проведения свадебных церемоний. Ориентировочная стоимость аренды на 7 часов – 12 000 евро.

Фото: sharij.net

Как сообщала "Страна", суд Киева отклонил иск с требованием уволить Авакова из-за незнания украинского языка. Также истец заявил, что министр совмещал должность в правительстве с бизнесом своей итальянской фирмы AvItalia S.R.L.

Отметим, что после первого тура президентских выборов Антон Геращенко назвал Авакова "гарантом Конституции".