В четверг, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле и в его окрестностях будет введен "специальный режим посещения" на месте трагедии 2014 года. Об этом сообщает "Таймер". В город направили дополнительные подразделения силовиков.

Напомним, на 16.00 на Куликовом поле запланирован траурный митинг.

По информации издания, вход туда поле будет осуществляться только через фильтрационные пункты, расположенные у входа на площадь со стороны конечной 17 и 18 трамваев. Выход - со стороны перекрестка Канатной и Пироговской.

Кроме того, будет перекрыто движение автотранспорта по Канатной, Пироговской, Гимназической и Итальянскому бульвару на участках, прилегающих к площади.

Фото: timer-odessa.net

Данная схема проведения траурных мероприятий впервые была применена в 2017 году после назначения Михаила Саакашвили губернатором Одесской области, и, предполагает издание, была признана самой удачной.

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