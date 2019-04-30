Певица Настя Каменских порадовала поклонников фото на своей странице в Инстаграме. Как оказалось, майские выходные она проводит на отдыхе в Турции.

Каменских выложила новый снимок, на котором она в белоснежном купальнике загорает на пляже Анталии. Певица демонстрирует подтянутую фигуру, сидя за пляжным столиком. Макияжа на лице Насти нет, волосы растрепаны ветром. Певица выдувает ртом пузырь из жвачки. На снимок наложен черно-белый фильтр.

Ей и Потапу давно приписывают роман. Но они ничего не комментируют, только время от времени дают поводы для обсуждения своим поклонникам. Сейчас оба артиста в своих соцсетях постят фотографии с Турции, при том не упоминая друг друга.

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", Каменских восхитила поклонников сексуальным образом в белом.

Отметим, что отказавшаяся от Евровидения Maruv стала фаворитом музыкальной премии Yuna.