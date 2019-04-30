Участницу конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан задавил трактор, передает местное издание Le Dauphiné libéré.

По данным газеты, 22-летняя Роллан каталась на велосипеде в регионе Луар. Неожиданно на дорогу выехала машина и девушке пришлось свернуть на обочину.

Свернувшая с дороги Роллан попала под трактор. Ее срочно госпитализировали, однако сердце девушки не выдержало. Она скончалась, не доехав до больницы. Роллан была второй вице-мисс Луары 2017 года.

Фото: instagram.com/sylvietellier

Как сообщала "Страна", в Бразилии 26-летний манекенщик на модном показе запутался в шнурках, упал на подиум и умер.

Также стало известно о том, что в Великоритании умерла девушка Джеймса Бонда.