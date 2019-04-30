Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду дополнит свою коллекцию машин эксклюзивным суперавто от "Бугатти". Об этом передает iSportUa со ссылкой на El Mundo Deportivo.

Модель бренда La Voiture Noire, которая была представлена в марте 2018 года на автосалоне в Женеве, уже назвали самой дорогой машиной в мире. Ее стоимость 11 миллионов евро. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, а его скорость достигает 420 км/ч.

В "Бугатти" создали всего одну такую машину, а ее единственным владельцем, как сообщается, стал португальский бомбардир.

Во французской компании не подтвердили, что La Voiture Noire приобрел Криштиану, однако кто бы ни был владельцем машины, он сможет прокатиться на ней не раньше 2021 года, когда инженеры завершат все работы на автомобиле.

Видео: youtube.com/Shmee150

Фото: twitter.com/Bugatti

Как сообщала "Страна", Роналду не покинет Ювентус после вылета команды из Лиги чемпионов. До этого года он трижды подряд выигрывал кубок ЛЧ в составе мадридского "Реала".

Отметим, что после матча сборных Португалии и Украины Криштиану Роналду похвалил Андрея Шевченко и пожаловался на нашего левого защитника.