Во второй половине дня вторника, 30 апреля, в частном секторе на улице Ромодановской в Печерском районе Киева произошла поножовщина.

Как "Страна" узнала из собственных источников в патрульной полиции, все началось с того, что киевлянка дала объявление в интернете на популярном сайте о продаже наручных часов.

Откликнувшийся покупатель назначил ей встречу в частном секторе на Печерске. Женщина, которая хотела продать часы, взяла на встречу своего мужа. Продажа так и не состоялась - "покупатель" пришел с ножом с целью совершения разбоя, напал на продавцов, нанес ножевые ранения мужу хозяйки часов, отнял у них злополучный аксессуар и сбежал.

Позже он был задержан сотрудниками патрульной полиции. Медики оказывают помощь потерпевшему, а их обидчику по ч.1 ст.187 УК Украины за разбойное нападение грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в итальянском Неаполе ранили ножом итальянского актера украинского происхождения Артема Ткачука. Он стал жертвой внезапной уличной атаки неизвестных.

Напомним, что под Киевом нацгвардеец жестко зарезал мужчину, с которым поспорил из-за АТО.