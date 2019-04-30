В Каракасе проходят массовые протесты, начавшиеся после видеообращения самопровозглашенного главы Венесуэлы Хуана Гуайдо. Он объявил о "финальной стадии" операции "Свобода" по свержению легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В интернете появились видео, на которых слышна стрельба, а военный автомобиль въехал в толпу протестующих. Колумбийский телеканал Caracol Televisión сообщает, что в столице Венесуэлы начались уличные бои. После многочасового молчания Николас Мадуро заявил, что он рассчитывает на народ и военных. "Я призываю к максимальной народной мобилизации для защиты законной власти", - заявил он.

Как сообщала "Страна", Гуайдо заявил о финальном этапе свержения Мадуро, а власти Венесуэлы - что всё под контролем. Гуайдо сообщил, что сейчас он встречается с "основными соединениями наших вооруженных сил".

Напомним, что самопровозглашенный президент Венесуэлы пообещал с 1 мая начать операцию по устранению Николаса Мадуро.